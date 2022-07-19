Çanakkale'de lastik tamircisi yangını - Son Dakika
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Çanakkale'de lastik tamircisi yangını

19.07.2022 00:32
Çanakkale'de lastik tamircisi yangını

Çanakkale'de lastik tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Çanakkale'de lastik tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyünde lastik tamiri yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yeri çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin ardından olay yerine Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler de bölgeye gelerek Çanakkale - Çan karayolunda güvenlik önlemi aldı. Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Çanakkale, Dörtyol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de lastik tamircisi yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de lastik tamircisi yangını - Son Dakika
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