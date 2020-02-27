Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı - Son Dakika

Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı

ÇANAKKALE'de özellikle Kuzey Ege Denizi'nde lodos etkili olurken, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımında aksama meydana geldi.

Meteoroloji'nin günler önceden uyarısını yaptığı lodos, Çanakkale Boğazı'nda ve özellikle Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Boğazda saatte 45 kilometre hızla esen lodos, Kuzey Ege Denizi'nde 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esiyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından fırtına nedeniyle Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ile Güney Marmara hattında iptal seferleri olduğu duyuruldu.

Fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye, Bozcaada'dan da Geyikli'ye seferler yapılamadı. Kuzey Ege Denizi'nde hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak. Ayrıca Güney Marmara hattında Erdek'ten Balıklı, Avşa, Ekinlik ve Marmara adaları hattında da seferler iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Gelibolu- Lapseki hatlarında lodos nedeniyle seferler güçlükle yapılabiliyor. Arabalı vapurlar, iskeleye yaklaştığında rüzgaraltı yapınca lodos dalgaları arasında beşik gibi sallanıyor.