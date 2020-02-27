Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı - Son Dakika

Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de özellikle Kuzey Ege Denizi'nde lodos etkili olurken, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımında aksama meydana geldi.

Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı, System.String[]

ÇANAKKALE'de özellikle Kuzey Ege Denizi'nde lodos etkili olurken, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımında aksama meydana geldi.

Meteoroloji'nin günler önceden uyarısını yaptığı lodos, Çanakkale Boğazı'nda ve özellikle Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Boğazda saatte 45 kilometre hızla esen lodos, Kuzey Ege Denizi'nde 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esiyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından fırtına nedeniyle Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ile Güney Marmara hattında iptal seferleri olduğu duyuruldu.

Fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye, Bozcaada'dan da Geyikli'ye seferler yapılamadı. Kuzey Ege Denizi'nde hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak. Ayrıca Güney Marmara hattında Erdek'ten Balıklı, Avşa, Ekinlik ve Marmara adaları hattında da seferler iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Gelibolu- Lapseki hatlarında lodos nedeniyle seferler güçlükle yapılabiliyor. Arabalı vapurlar, iskeleye yaklaştığında rüzgaraltı yapınca lodos dalgaları arasında beşik gibi sallanıyor.


Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi
Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:04:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]