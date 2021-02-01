Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını etkiliyor - Son Dakika

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu- Lapseki feribot seferlerini geçici süreyle iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gelibolu-Lapseki hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir" denildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)