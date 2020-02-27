Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttran lodos fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor.

Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor, System.String[]

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttran lodos fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor.


Meteorolojinin günler öncesinden turuncu kodla uyarı yaptığı Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde lodos fırtınası, etkisini sabah saatlerinden itibaren arttırmaya başladı. Boğazda saatte 45 kilometre hızla esen lodos, Kuzey Ege Denizi'nde 70 kilometre hızla etkili oluyor. Bölgede etkili olan fırtına sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava şartları sebebiyle bazı ada seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattında seferler yapılamadı. Öte yandan Çanakkale-Eceabat- Kilitbahir ve Gelibolu- Lapseki hatlarında da feribotlar tedbiri elden bırakmayarak asgari hızla seferlerine devam ediyor. - ÇANAKKALE

Ege Denizi, Çanakkale, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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