Konuyla ilgili, Çanakkale Valiliği 'nce yapılan açıklamada; "Yenice'de bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.