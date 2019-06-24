Çanakkale'de makilik alanda yangın
42 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyünde makilikte çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:15 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesi İlyasfakı köyünde makilikte çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede elektrik akımına kapılarak alevler içinde yere düşen kargadan çıktığı tahmin edilen yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerince 3 arazöz ve Ayvacık Belediyesine ait su ikmal aracı ile müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında 6 dönümlük makilik ve tarımsal alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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