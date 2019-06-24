Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de makilik alanda yangın
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Çanakkale'de makilik alanda yangın

42 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyünde makilikte çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü.

Çanakkale'de makilik alanda yangın, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyünde makilikte çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede elektrik akımına kapılarak alevler içinde yere düşen kargadan çıktığı tahmin edilen yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 3 arazöz ve Ayvacık Belediyesine ait su ikmal aracı ile müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında 6 dönümlük makilik ve tarımsal alanın zarar gördüğü belirlendi.

Bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:15 Kaynak: AA
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