Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de makilik alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de makilik alanda yangın

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Çanakkale'de makilik alanda yangın, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Kemallı köyü mevkisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, Çanakkale Orman İşletmesince helikopterle destek veriliyor.
Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:08 Kaynak: AA
Ezine, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi Son Dakika! Askerlik 6 aya düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de makilik alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]