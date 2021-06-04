Çanakkale'de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne rıhtıma çekildi - Son Dakika

Çanakkale'de makine arızası nedeniyle sürüklenen geminin rıhtıma çekildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gelibolu önlerinde 14 metrelik teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve içinde bir kişinin bulunduğu belirtildi.

Teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından emniyet altına alınarak Gelibolu Tersane Rıhtımı'na emniyetle çekildiği kaydedildi.