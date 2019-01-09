Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Makine Dairesinde Yangın Çıkan Gemi, Demirli Bekliyor

Çanakkale'de Makine Dairesinde Yangın Çıkan Gemi, Demirli Bekliyor

23 dakika önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine dairesinde çıkan yangın kendi sistemleri ile söndürülen Ro-Ro gemisi, Liman Başkanlığı'nca hazırlanacak rapor için Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında demirli bekliyor.

Çanakkale'de Makine Dairesinde Yangın Çıkan Gemi, Demirli Bekliyor, System.String[]
Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine dairesinde çıkan yangın kendi sistemleri ile söndürülen Ro-Ro gemisi, Liman Başkanlığı'nca hazırlanacak rapor için Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında demirli bekliyor.

Çanakkale Boğazı'nın Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında dün saat 22.30 sıralarında Yunanistan'dan Yalova'ya içinde 242 TIR ile birlikte giden Türk bayraklı 193 metre uzunluğundaki 'QEZBAN' adlı Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Gemidekiler kendi söndürme sistemlerini devreye sokarak yangını söndürdü. Halen bölgede demirli olan geminin yanında, emniyet amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Türkeli' adlı römorkörü bekliyor.

Gemide çıkan yangın ile ilgili Çanakkale Liman Başkanlığı'nca rapor hazırlanacağı, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından da durumunun belli olacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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