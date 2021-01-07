Çanakkale'de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam bulundu
07.01.2021 00:29
Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde kaybolan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde kaybolan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde sabah saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 83 yaşındaki Alzheimer hastası H.G.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. H.G. için, Çan İlçe Jandarma ve Çanakkale AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uzun süren arama çalışmalarının ardından gece geç saatlerde bulunan H.G., yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - ÇANAKKALE
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