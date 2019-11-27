Çanakkale'de marketten silahlı soygun güvenlik kamerasında

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir zincir markete ait şubeye giren silahlı şüpheli, kasadaki paraları alıp kaçtı.
İstiklal Mahallesi Müçteba Şallı Sokak'taki markete gelen A.A. (23), kasiyeri tabancayla tehdit etti.
Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, reyonlar arasında dolaşan soyguncunun kasanın yanına gelerek görevliyi silahla tehdit ettiği, daha sonra paraları alıp kaçtığı görülüyor.