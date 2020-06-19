Çanakkale'de maske takmak zorunlu hale getirildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takmak zorunlu hale getirildi.

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına, tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."

'İNSANLARIN ARTIK DAHA DİKKATLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Maske takma zorunluluğunu yerinde bulan Koray Aslan (24), "Maske takmak koronavirüsün başlangıcından beri çok fazla önemsenmiyordu. Bu konuda çok fazla yanlış bilgi internet ortamında, televizyonlarda konuşuldu. Bu saatten sonra insanların daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Dikkatli olunmasında en önemli sebeplerinden bir tanesi belki de cezasının 900 lira olması. Ceza toplumumuzdan büyük bir etki yaratıyor" dedi.