Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de, Mekke'nin Fethi Kutlandı

Çanakkale'de, Mekke'nin Fethi Kutlandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, Anadolu Gençlik Derneği Şubesi'nce, Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıldönümü, düzenlenen programla kutlandı.

Çanakkale'de, Mekke'nin Fethi Kutlandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, Anadolu Gençlik Derneği Şubesi'nce, Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıldönümü, düzenlenen programla kutlandı.

İçdaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Anadolu Gençlik Derneği Çanakkale Şube Başkanı Muhammet Sezgin, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök, Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, eşi Aynur Yavaş ve çok sayıda kişi katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın ardından Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök tarafından hatim ile başladı. Türkiye İl Birincisi Uğur Ayvaz'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla devam eden program, Mehteran, Şiir dinletisi, Siyer-i Nebi ödül töreni, sinevizyon gösterisi, umre çekilişi ve ikramlarla sona erdi.

Anadolu Gençlik Derneği Çanakkale Şube Başkanı Muhammet Sezgin, Anadolu Gençlik Derneği olarak ilk günden beri geleneksel olarak kutladıkları Mekke'nin Fethi Programını, bu yıl da 81 ilde 600'e yakın noktada gerçekleştirdiklerini söyledi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:46 Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği, Mekke, Çanakkale, Kültür Sanat
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