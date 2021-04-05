ÇANAKKALE'DE, MEMUR-SEN'DEN 104 EMEKLİ AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Memur-Sen İl Temsilciliği, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen İl Temsilciliği, Çanakkale Adliyesi'ne giderek, bildiri yayınlayan emekli 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi, Adliye binası önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Suat Özen, 'Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri; milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kayaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki; 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir dedi.

Kendilerinin darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammüllerinin olmadıklarını belirten Suat Özen, şunları söyledi

Şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur-Sen ve katılımcı STK'lar olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Memur-Sen Çanakkale İl Temsilcisi Suat Özen, basın açıklamasının ardından, Memur-Sen üyeleriyle, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.