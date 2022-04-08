Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası - Son Dakika
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Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası

08.04.2022 16:14

Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa Köyü'nde sağanak yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası muhteşem görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa Köyü'nde sağanak yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası muhteşem görüntüler oluşturdu.

Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükpaşa Köyü'nde dün saat 18.00 sularında yağan sağanak yağmurun ardında havanın açması ile gökyüzünde 10 dakika boyunca muhteşem gökkuşağı manzarası oluştu. Görenleri hayran bırakan manzara daha sonra kayboldu.

Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası
Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası
Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası

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Çanakkale, Çan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası - Son Dakika


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