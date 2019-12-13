Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - Son Dakika

Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı

6 saat önce

Çanakkale Savaşı'nda İngiliz donanmasına bağlı güçler tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 er için denize çelenk bırakıldı.

Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı, System.String[]

Çanakkale Savaşı'nda İngiliz donanmasına bağlı güçler tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 er için denize çelenk bırakıldı.

Çanakkale Turizm Derneğince (ÇATUD) zırhlının batırılmasının 105. yılı dolayısıyla merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, ÇATUD Başkanı İsmet Balkan ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Zırhlının battığı saat olan 11.58'de Sahil Güvenlik Botu'ndan ÇATUD üyelerince denize çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde bir konuşma yapan ÇATUD Dernek Başkanı İsmet Balkan, şehitler sayesinde rahat yaşadıklarını, onların emanetlerine sahip çıkmanın asli vazifeleri olduğunu söyledi.

Törende şiirler okundu ve şehitler için dua edildi.

Anma programı Kepez beldesindeki Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutulmasıyla sona erdi.


Mesudiye Zırhlısı

Osmanlı Donanması bünyesinde, 1887-1888 Osmanlı-Rus, 1897 Osmanlı-Yunan ile 1912-1913 Balkan Savaşları'nda başarıyla görev yapan, Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'na girmek isteyen yabancı gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye Zırhlısı, Sarısığlar mevkisinde 13 Aralık 1914'te İngiliz B-11 Denizaltısı'ndan atılan torpidoyla batırıldı.

Mesudiye Zırhlısı'ndaki 598 kişilik mürettebatından 10 subay ve 25 er şehit oldu.

Çanakkale, Mesudiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş
Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
22:50 Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar'dan "açılım" genelgesine teşekkür Açıklaması - Son Dakika
22:50 İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
22:50 Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:49 Öğrenciler çiğ köfteden zehirlendi - Son Dakika
22:48 Azeri İşadamı Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin dava görüldü - Son Dakika
21:08 Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:52:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]