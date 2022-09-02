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Olay, Çanakkale'de Ezine- Bayramiç karayolunda saat 07.50 sıralarında meydana geldi. 17 TN 128 plakalı otomobil sürücüsü Fırat Kunduz (25), karşı şeritten gelen Süleyman Özdemir yönetimindeki 34 YH 1119 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüleri ve kamyonette yolcu olarak bulunan Kemal Taşar yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ezine Devlet Hastanesine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Bayramiç, Ezine, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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