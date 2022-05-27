Çanakkale'de meyve bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de meyve bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

27.05.2022 13:14
Çanakkale'de meyve bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Birol Pekeli (25) idaresindeki 17 FN 339 plakalı hafif ticari araç, sabaha karşı Bayramiç- Ezine kara yolunun Yağcılar Odun Deposu mevkisi yakınında kontrolden çıkarak meyve bahçesine devrildi.

Yaralanan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkamayan sürücü, yaklaşık 4 saat sonra çevreden geçen vatandaşlar tarafından fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla araçtan çıkarılan Pekeli, Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de meyve bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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