Çanakkale'de milatta önce 1. yüzyıla ait mezar steli ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de milatta önce 1. yüzyıla ait mezar steli ele geçirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, milattan önce 1. yüzyıla ait tarihi eser olduğu belirtilen mezar steli ele geçirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, milattan önce 1. yüzyıla ait tarihi eser olduğu belirtilen mezar steli ele geçirildi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Yeniceköy köyünde, şüpheli Ö.B. isimli şahsın arazisinde yaptıkları arama neticesinde; Müze Müdürlüğü görevlileriyle birlikte yaptıkları ön değerlendirmede, üzerinde Grekçe diline ait yazılar bulunan yaklaşık 114x33 santimetre ebatında M.Ö. 1. yüzyıla ait tarihi eser olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere mezar steline el konulurken, 2863 SKM suçundan firari olan şüpheli Ö.B. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Son Dakika

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti

İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı

Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı

Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki