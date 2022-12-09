İşçilerin içinde olduğu minibüs kaygan yolda tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İşçilerin içinde olduğu minibüs kaygan yolda tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

09.12.2022 14:00

Çanakkale'de elma hasadına işçi taşıyan minibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 8 metrelik yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş yaşamını yitirirken, 9 kişi ise yaralandı.

Bayramiç ilçesi Beşik köyü mevkiinde elma hasadı için işçi taşıyan Zeki Varol idaresindeki minibüs, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek 8 metre yükseklikten tarlaya uçtu.

Çanakkale'de minibüs tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

UZMAN ERBAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'de minibüs tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 yaralı İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 yaralı Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçilerin içinde olduğu minibüs kaygan yolda tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:31 Şeyma Subaşı'nın tepkisi merak ediliyor! Melisa Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle alışverişe çıktı
13:30 Galatasaray'dan büyük proje! Kasaya girecek para borçların yarısını ödeyecek
13:02 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar soruşturmasında takipsizlik veren savcı hakkında inceleme başlatıldı
12:28 Türkiye, küresel çaptaki krizi çözmek için yine devrede! Erdoğan, pazar günü Putin'le görüşme yapacak
12:14 Evden kaçan 16 yaşındaki kızın profilinde yazan Müge Anlı'nın stüdyosunu şaşkına çevirdi
11:56 Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, ilk ifadesinde tek bir cümle söyledi
11:58 Topraktan uyanan yılan, şaşkınlık yaratan bir yerde ortaya çıktı! Tek ısırığı 20 kişinin canını alıyor
11:55 Fenerbahçe taraftarını üzen haber! Sakatlanan yıldız futbolcu tedaviye cevap vermedi
11:53 Ünlü piyanist Fazıl Say, "İyi değilim" diyerek, sosyal medyaya ara verdi
11:52 Ehliyet almak isteyenler dikkat! Sınav, harç bedeli derken maliyet yeni yılda 10 bin TL'nin üzerinde olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 14:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: İşçilerin içinde olduğu minibüs kaygan yolda tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement