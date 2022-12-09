Kaynak: İHA

Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İşçilerin içinde olduğu minibüs kaygan yolda tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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