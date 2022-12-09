İşçilerin içinde olduğu minibüs kaygan yolda tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Bayramiç ilçesi Beşik köyü mevkiinde elma hasadı için işçi taşıyan Zeki Varol idaresindeki minibüs, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek 8 metre yükseklikten tarlaya uçtu.
Kazada, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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