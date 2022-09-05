Gözaltına alınan 2 zanlı ile organizatör olduğu tespit edilen bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı yakalandı - Son Dakika

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