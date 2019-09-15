Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de motosiklet devrildi: 1 ölü
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Çanakkale'de motosiklet devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de motosiklet devrildi: 1 ölü, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Berhan Özçelik (60) idaresindeki plakasız motosiklet, Külcüler köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Özçelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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