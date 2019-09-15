Çanakkale'de motosiklet devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Berhan Özçelik (60) idaresindeki plakasız motosiklet, Külcüler köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Özçelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanan afiş Çankaya'dan kaldırıldı Eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü! 1 gün önce yazdığı not kan dondurdu MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu