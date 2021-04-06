Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

06.04.2021 11:04
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda motosiklet ve oto hırsızlığına karışan 2 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda motosiklet ve oto hırsızlığına karışan 2 şüpheli yakalandı. Çalıntı 3 motosiklet ile 2 plakasız, ruhsatsız, şasi ve motor numaraları taşlanmak suretiyle silinmiş motosiklet, 4 araca ait plaka ve tescil kayıtları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve faillerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma dedektiflerinin ortak çalışması sonucu Ezine'de bir eve operasyon düzenlendi. Şüpheliler T.B. ve S.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 yıl önce Ezine ve Ayvacık'ta çalınan 3 motosiklet ile 2 plakasız, ruhsatsız, şasi ve motor numaraları taşlanmak suretiyle silinmiş motosiklet, 4 araca ait plaka ve tescil kayıtları ve çeşitli materyaller ile 3 değişik markada LCD ekran televizyon ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Maç içinde Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maç içinde Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı         
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek         
09:27
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 11:44:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei