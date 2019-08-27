Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de motosiklet kazası: 1 ölü
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Çanakkale'de motosiklet kazası: 1 ölü

1 saat önce

Çanakkale'de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de motosiklet kazası: 1 ölü, System.String[]

Çanakkale'de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Bergaz- Geyikli yolu üzerinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden 23 yaşındaki Ü.Y. olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar, kaza yapan gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Geyikli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
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