Çanakkale'de motosiklet kazası: 1 ölü
1 saat önce
Çanakkale'de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
Çanakkale'de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Bergaz- Geyikli yolu üzerinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden 23 yaşındaki Ü.Y. olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar, kaza yapan gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ÇANAKKALE
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