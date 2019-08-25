Çanakkale'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:42 Kaynak: AA
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Biga ilçesi Kaldırımbaşı mahallesi kavşağında, O.Ş. yönetimindeki 16 AEZ 821 plakalı motosiklet ile E. E. yönetimindeki 10 TD 060 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü O.Ş. başından yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ambulansıyla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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