Ekinci'nin, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi üyesi olduğu ve bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı yaşamını yitirdi - Son Dakika

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