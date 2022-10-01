Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı yaşamını yitirdi

01.10.2022 23:50
Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı yaşamını yitirdi

Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı Yusuf Ekinci, hayatını kaybetti.

Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı Yusuf Ekinci, hayatını kaybetti.

Bursa'dan motosikletli arkadaş grubuyla Çanakkale'ye gelen Yusuf Ekinci, bölgede yaptığı gezi sonrası Bayramiç'ten Ezine istikametine doğru gitti.

Ezine'den 16 YM 589 plakalı motosikletiyle dönüşe geçen Ekinci, Çanakkale- İzmir kara yolunun Bozcaada yol ayrımındaki kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısındaki duvara çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ekinci, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosikleti kazadan sonra alev alıp yanarak kullanılmaz hale gelen Yusuf Ekinci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekinci'nin, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi üyesi olduğu ve bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi Çanakkale'de düzensiz göçmenlerin botunun batmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Çanakkale'de düzensiz göçmenlerin botunun batmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Çanakkale, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 06:11:40. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de motosikletiyle kaza yapan iş insanı yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement