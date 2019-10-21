Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama

Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama

15 dakika önce

Çanakkale merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda mülteci kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de mülteci kaçaklığına 8 tutuklama, System.String[]

Çanakkale merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda mülteci kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'organize göçmen kaçakçılığı' yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak' ve 'örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamalarıyla 25 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:56 Kaynak: İHA
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