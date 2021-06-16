Çanakkale'de Müsilaj'a Karşı, Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Marmara Belediyeler Birliğinin katılımlarıyla Marmara Denizi Eylem Planı Çanakkale İl Koordinasyon toplantısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Koordinasyon toplantısına; Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bnb. Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, ilgili kurum müdürleri, akademisyenler ve STK'lar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantında, Vali İlhami AKTAŞ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından birer konuşma yapıldı.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Menteşe moderatörlüğünde devam eden toplantıda,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Çiğdem Keskin tarafından Marmara Denizi'nde kirliğin azaltılması amacıyla hazırlanan 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" hakkında,

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş tarafından Müsilaj, Mücadele, Eylem Planları hakkında,

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Gazioğlu tarafından Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının (müsilaj) görülme nedeni, çevreye etkisi ve denizde yapılan çalışmalar hakkında,

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Çiğdem Öz tarafından Müsilaj Sorunun Marmara Denizi Üzerine Ekolojik Etkileri hakkında,

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz tarafından Çanakkale'de Deniz Kirliliği ile ilgili Yapılan Çalışmalar hakkında,

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mücella Ulus tarafından Yüzme Suyu ve Yüzme Alanları hakkında,

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz tarafından Müsilajın Balıkçılık Faaliyetlerine ve Denizel Ortama Etkisi hakkında,

Katılımcılara sunum yapılarak bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, soru-cevap ile görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.