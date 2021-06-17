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Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi

17.06.2021 10:13
Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi, System.String[]

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Marmara Belediyeler Birliğinin katılımıyla, Marmara Denizi Eylem Planı Çanakkale İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Marmara Belediyeler Birliğinin katılımıyla, Marmara Denizi Eylem Planı Çanakkale İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, ilgili kurum müdürleri, akademisyenler ve STK yöneticileri katıldı.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Menteşe moderatörlüğündeki toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Çiğdem Keskin, Marmara Denizi'nde kirliğin azaltılması amacıyla hazırlanan 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" hakkında bilgi verdi. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş de " Müsilaj, Mücadele, Eylem Planları" başlıklı sunum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mücella Ulus ise yüzme suyu ve yüzme alanları bölgeleri için incelemelerini anlattı.

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz tarafından "Müsilajın Balıkçılık Faaliyetlerine ve Denizel Ortama Etkisi" hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi

Marmara Denizi, Çanakkale, Müsilaj, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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