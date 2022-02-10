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Çanakkale'de nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'de nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

10.02.2022 18:04
Çanakkale'de nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, nitelikli yağma, kundaklama, tehdit ve hakaret yoluyla haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, nitelikli yağma, kundaklama, tehdit ve hakaret yoluyla haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Biga'da bir grubun vatandaşlardan zorla para aldıkları, yağma yoluyla haksız kazanç elde ettikleri ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, nitelikli yağma, kasten yangın çıkarma, tehdit, hakaret yoluyla vatandaşlardan zorla para aldığı tespit edilen C.A, S.U, E.A, M.A. ve M.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. serbest bırakıldı. C.A. adli kontrol şartıyla salıverilirken, M.A, S.U. ve E.A. tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Hakaret, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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