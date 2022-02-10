Çanakkale'nin Biga ilçesinde, nitelikli yağma, kundaklama, tehdit ve hakaret yoluyla haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Biga'da bir grubun vatandaşlardan zorla para aldıkları, yağma yoluyla haksız kazanç elde ettikleri ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, nitelikli yağma, kasten yangın çıkarma, tehdit, hakaret yoluyla vatandaşlardan zorla para aldığı tespit edilen C.A, S.U, E.A, M.A. ve M.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. serbest bırakıldı. C.A. adli kontrol şartıyla salıverilirken, M.A, S.U. ve E.A. tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika