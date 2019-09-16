Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı
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ÇANAKKALE'de nitelikli yağma suçundan aranan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:17 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de nitelikli yağma suçundan aranan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekiplerce Yenice
ilçesinde düzenlenen operasyonda, nitelikli yağma suçundan aranan şüpheli D.A., H.Ş., F.E., R.A., K.K., Y.Ç., O.A., C.T. gözaltına alındı. Operasyonda suç unsuru çek senet, çeşitli marka silahlar, bol miktarda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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