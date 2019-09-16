Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı
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Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı

1 saat önce

Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltıÇanakkale'de nitelikli yağma suçundan aranan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla altına alındı.

Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı

Çanakkale'de nitelikli yağma suçundan aranan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, nitelikli yağma suçundan aranan şüpheli D.A., H.Ş., F.E., R.A., K.K., Y.Ç., O.A., C.T. gözaltına alındı. Operasyonda suç unsuru çek senet, çeşitli marka silahlar, bol miktarda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Cemhan ŞENÇANAKKALE, (DHA)-

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Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:02 Kaynak: DHA
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