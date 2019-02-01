Çanakkale'de Obezite Okulu Kayıtları Başladı

Çanakkale'de üçüncü dönem obezite okulu kayıtları başladı.

Çanakkale'de üçüncü dönem obezite okulu kayıtları başladı.



İl Sağlık Müdürlüğünden

yapılan açıklamada, obezite konusunda farkındalık yaratmak, katılımcılara sağlıklı beslenme ve fiziksel

aktivite alışkanlığı kazandırarak sağlıklı

yaşamayı bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen obezite

okulunun üçüncü dönem programının başladığı belirtildi.



Uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve

spor eğitmeni eşliğinde 10 hafta sürecek programda sağlıklı

yaşama dair eğitimler, spor aktiviteleri ve yürüyüşlerin yer

alacağı duyurulan açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezinde başvuruda bulunan

vatandaşlardan boy, kilo ve bel ölçümleri yapılarak ön kayıtların

alınacağı bildirildi.



Açıklamada, her yaş grubundan kişilerin müracaat edebileceği programa katılımcıların 8 Şubat'a kadar şahsen

başvurmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.



Obezite okulunun üçüncü dönem programı 18 Şubat başlayacak, 30 Nisan'da sona erecek.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!