Çanakkale'de Obezite Okulu Kayıtları Başladı
2 saat önce
Çanakkale'de üçüncü dönem obezite okulu kayıtları başladı.
Çanakkale'de üçüncü dönem obezite okulu kayıtları başladı.
İl Sağlık Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, obezite konusunda farkındalık yaratmak, katılımcılara sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktivite alışkanlığı kazandırarak sağlıklı
yaşamayı bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen obezite
okulunun üçüncü dönem programının başladığı belirtildi.
Uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve
spor eğitmeni eşliğinde 10 hafta sürecek programda sağlıklı
yaşama dair eğitimler, spor aktiviteleri ve yürüyüşlerin yer
alacağı duyurulan açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezinde başvuruda bulunan
vatandaşlardan boy, kilo ve bel ölçümleri yapılarak ön kayıtların
alınacağı bildirildi.
Açıklamada, her yaş grubundan kişilerin müracaat edebileceği programa katılımcıların 8 Şubat'a kadar şahsen
başvurmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.
Obezite okulunun üçüncü dönem programı 18 Şubat başlayacak, 30 Nisan'da sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:59 Kaynak: AA
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