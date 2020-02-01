Çanakkale'de Ocak ayında 760 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de Ocak ayında 760 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de Ocak ayında 760 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2020 yılının ilk ayında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 760 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de Ocak ayında 760 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2020 yılının ilk ayında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 760 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2020 yılının Ocak ayında 19 ayrı operasyonda 367'si çocuk, 164'ü kadın ve 229'i erkek olmak üzere toplam 760 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesi Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından 664'ü Afganistan, 5'i İran, 1'i Pakistan, 15'i Orta Afrika, 50'si Suriye, 21'i Kongo, 2'si Somali ve 2'si Filistin uyruklu 760 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi
Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız Kardak'tan sökülen Yunanistan bayrağı, deniz müzesinde sergileniyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 17:24:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de Ocak ayında 760 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]