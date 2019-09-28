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Çanakkale'de oda ve borsalar bir araya geldi

11 dakika önce

Çanakkale odaları ve borsaları müşterek yönetim kurulları toplantısı Biga Ticaret Borsası Mümin Çalışkan Salonunda yapıldı.

Çanakkale'de oda ve borsalar bir araya geldi, System.String[]

Çanakkale odaları ve borsaları müşterek yönetim kurulları toplantısı Biga Ticaret Borsası Mümin Çalışkan Salonunda yapıldı.


Toplantıya, Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay ile yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Meclis Başkanı Melih Akyıl, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Erdoğan ve Cüneyt Oflaz, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Meclis Başkanı Abdullah Deniz ve yönetim kurulu üyeleri ile odaların ve borsaların genel sekreterleri katıldı.


Ortak toplantı gündemini oluşturan maddeler hakkında görüşlerini ifade eden başkanlar tarafından, öncelikli olarak Çanakkale'nin değerlerini koruma, sorunlarını sahiplenme ve ortak akıl ile çözme noktasında birlikte hareket etme kültürünü geliştirmeye kararlı oldukları bir kez daha ifade edildi.


Oturum başkanlığını Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay'ın yaptığı toplantının açılış bölümünde 5174 sayılı TOBB kanununun 99. maddesi gereğince Çanakkale'deki odalar ve borsalar olarak dört ayda bir mesleki konularda görüş oluşturmak amacıyla toplantılar düzenlendiği, ortak toplantılarda Çanakkale bazındaki sorunların tartışıldığı ve tavsiye mahiyetinde kararların alındığı önemli bir platform olduğu vurgulandı.


Toplantının başında TOBB ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Ergin tarafından üniversite hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Toplantının devamında söz olan yönetim kurulu başkanlarınca oda ve borsa üyelerinin bürokraside yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerileri, Trakya ABİGEM ve alternatif kuruluş ortaklıkları ve e-ticaret portal açılışları, GMKA destekleri ve yapılacak yeni projeler üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu. Ayrıca, Çanakkale il merkezinde yer alan Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark) tanıtımına katkı sağlanması adına bir sonraki toplantının Çanakkale Ticaret Borsası ev sahipliğinde Çanakkale Teknopark bünyesinde yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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