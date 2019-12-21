Çanakkale'de öğrenciler İHA'lar hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de öğrenciler İHA'lar hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

ÇANAKKALE Bilim ve Sanat Merkezi (BİLMSEM) öğrencilerine 'Göklere Yolculuk' isimli proje kapsamında yerli ve milli teknolojiyi yakından tanıtmak amacıyla Baykar Savunma Sistemleri personeli tarafından İHA'lar hakkında bilgi verildi.

Çanakkale'de öğrenciler İHA'lar hakkında bilgilendirildi, System.String[]

ÇANAKKALE Bilim ve Sanat Merkezi (BİLMSEM) öğrencilerine 'Göklere Yolculuk' isimli proje kapsamında yerli ve milli teknolojiyi yakından tanıtmak amacıyla Baykar Savunma Sistemleri personeli tarafından İHA'lar hakkında bilgi verildi.

Çanakkale BİLSEM tarafından hazırlanan 'Göklere Yolculuk' isimli proje 4 aşamadan oluşuyor. Projenin ilk aşaması olarak Baykar Savunma Sistemleri personeli İHA pilotu Suat Gökalp ve teknisyen Kıvanç Akkuş, BİLSEM öğrencilerine İHA'ların sistemleri hakkında sunum gerçekleştirildi. Projenin ikinci aşamasında öğrenciler Baykar Savunma Sistemleri'nin İstanbul'daki merkezini ziyaret ederek buradaki çalışmaları inceleyecek. 3'üncü aşamada, BİLSEM öğrencileri uzman kişi rehberliğinde maket İHA tasarımı yapacak. Son aşama olarak ise öğrenciler kendi drone tasarımlarını yaparak, bu çalışmaları sergileyecek.

Proje hakkında bilgi veren Bilim Sanat Merkezi Müdürü Berna Aras Çakar, "Bu projeyle hedefimiz, öğrencilerimizin milli ve yerli teknolojiyi tanıyarak, daha sonrasında milli teknolojiye destek veren genç bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır" dedi.

İHA pilotu Suat Gökalp ise, "Öncelikle BİLSEM öğrencilerimize yeni teknolojimiz olan insansız hava araçlarımızı günümüzdeki yeri ve bundan sonraki hedeflerimizin içerisinde bu öğrencilerimizin olmasını sağlayacak sunum yapmaktı. Amacımız, gençleri bizim bıraktığımız bayrağı devralmasını sağlayıp, ileri safhalara taşımaları için onların kendi kafasında olan soruları, bizim anlatmak istediklerimizle birleştirerek, yeni bir yön vermeye çalışmak" diye konuştu.


Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
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