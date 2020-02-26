Çanakkale'de öğrencilere Mobil Trafik TIR'ında eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de öğrencilere Mobil Trafik TIR'ında eğitim - Son Dakika

Çanakkale'de öğrencilere Mobil Trafik TIR'ında eğitim

7 saat önce

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, öğrencilere Mobil Trafik Eğitim TIR'ında trafik eğitimi verildi.

Çanakkale'de öğrencilere Mobil Trafik TIR'ında eğitim, System.String[]

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, öğrencilere Mobil Trafik Eğitim TIR'ında trafik eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Çanakkale'ye gelen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Trafik Eğitim TIR'ında jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Eğitime, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Işıklar, Dörtyol, Kayadere, Atikhisar, Kemel, Kurşunlu, Serçeler, Terziler ve Özbek köylerinden taşımalı sistem ile Işıklar Muharrem Yılmaz Okulunda eğitim gören öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda, TIR'ın içinde kurulan mobil sınıfta öğrencilere verilen trafik eğitiminin ardından, alandaki parkurda da trafik kuralları anlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere şapka, kırmızı düdük, boyama kitabı ve çocuk trafik dedektif kartı dağıtıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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