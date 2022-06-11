Ilgardere köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa K. (36) ile annesi Refika (66) ve babası Ali K. (63) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü - Son Dakika

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