Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü - Son Dakika
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Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

11.06.2022 23:45
Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba hayatını kaybetti.

Ilgardere köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa K. (36) ile annesi Refika (66) ve babası Ali K. (63) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa K. tartışma sonucu annesi ve babasını bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Refika ve Ali K'nın cenazeleri ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltındaki zanlının Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürüyor.

Öte yandan Mustafa K'nın cinayetten sonra köy kahvesine gidip, Ilgardere Köyü Muhtarı Süleyman Yalçın'a durumu anlattığı, bunun üzerine Yalçın'ın jandarmayı arayarak yaşanan olayı anlattığı öğrenildi.

Çocukları tarafından öldürülen ailenin komşusu Necip Sarı ise olayı bizzat görmediğini söyledi.

Kendisinin işten gelmeden önce cinayetin işlendiğini belirten Sarı, "İnsanların anlattığına göre Mustafa, anne ve babasıyla tartışmış. Evde bir şeyler olmuş. Anne ve babasını öldürmüş. Sonra köy kahvesine gitmiş. Olayı muhtara anlatmış." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü - Son Dakika

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