Çanakkale'de Okullar Yarın Tatil
23 dakika önce
ÇANAKKALE'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinin yanı sıra 7 ilçede, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
ÇANAKKALE'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinin yanı sıra 7 ilçede, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Çanakkale
'de dün başlayan ve bugün de hafif şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada kent merkezi ve ilçelerinde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Çanakkale merkez ilçede ve Gökçeada
, Çan, Bayramiç
, Lapseki
, Biga
, Yenice
, Eceabat
ilçelerinde, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de yarın idari izinli sayılacak. - Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:40 Kaynak: DHA
Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi
Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor
Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu