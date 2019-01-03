Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Okullara Kar Tatili

Çanakkale'de Okullara Kar Tatili

34 dakika önce

Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çanakkale'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde hakim olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelindeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının tamamında 04.01.2019 Cuma günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Çanakkale, Güncel
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