Çanakkale'de Okullara Kar Tatili
34 dakika önce
Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde hakim olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelindeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının tamamında 04.01.2019 Cuma günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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