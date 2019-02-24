Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Okullara Kar Tatili

Çanakkale'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Çanakkale'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Çanakkale'de dün başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Çanakkale'de okullara 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezi ve birçok ilçemizde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; merkez ilçede ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü resmi ve özel, ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

Gökçeada, Çanakkale, Kar, Güncel
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