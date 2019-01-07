Çanakkale'de Okullara Kar Tatili (2)
1 saat önce
YENİCE'DE DE OKULLAR TATİLÇanakkale'de okulların kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği Biga ve Ayvacık ilçelerinin ardından Yenice ilçesinde de eğitime ara verildiği açıklandı.
YENİCE'DE DE OKULLAR TATİL Çanakkale
'de okulların kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği Biga
ve Ayvacık
ilçelerinin ardından Yenice
ilçesinde de eğitime ara verildiği açıklandı. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Müdürlüğümüze bağlı ilk ve orta dereceli okullarımız 7 Ocak Pazartesi günü, bugün 1 gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararı ile tatil edilmiştir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:50 Kaynak: DHA
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