Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Okullara Kar Tatili (2)

Çanakkale'de Okullara Kar Tatili (2)

1 saat önce

YENİCE'DE DE OKULLAR TATİLÇanakkale'de okulların kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği Biga ve Ayvacık ilçelerinin ardından Yenice ilçesinde de eğitime ara verildiği açıklandı.

Çanakkale'de Okullara Kar Tatili (2), System.String[]
YENİCE'DE DE OKULLAR TATİL

Çanakkale'de okulların kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği  Biga ve Ayvacık ilçelerinin ardından  Yenice ilçesinde de eğitime ara verildiği açıklandı. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Müdürlüğümüze bağlı ilk ve orta dereceli okullarımız 7 Ocak Pazartesi günü, bugün 1 gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararı ile tatil edilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Biga, Çanakkale, Yenice, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:11:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Okullara Kar Tatili (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]