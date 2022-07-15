Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde önceki gece çiftliğindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'in (46) cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü'ne getirildi. Selam Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına Şerif Eker'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Şerif Eker, Mahmut Şevket Paşa Köyü mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mahmut Şevket Paşa, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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