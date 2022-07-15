Çanakkale'de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı

15.07.2022 15:39

Çanakkale'de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'in cenazesi Beykoz'a getirildi.

Çanakkale'de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'in cenazesi Beykoz'a getirildi. Eker, Beykoz'da kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece çiftliğindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü'ne getirildi. Selam Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Şerif Eker'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Şerif Eker, Mahmut Şevket Paşa Köyü mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

Mahmut Şevket Paşa, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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