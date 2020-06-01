Çanakkale'de olta balıkçılığı yasağı kalktı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan olta balıkçılığı yasağı, sona erdi. 2 aydır yasak nedeniyle balık tutamayan vatandaşlar, iskeleye akın etti.

Çanakkale'de, 2 ay önce koronavirüs salgını nedeniyle olta balıkçılığı yasaklandı. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme adımları kapsamında, olta balıkçılığına ilişkin kısıtlama da kaldırıldı. 2 aydır yasak nedeniyle balık tutamayan vatandaşlar, liman iskelesine akın etti. Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden ve maske takan olta balıkçıları, ilk günde birçok çeşit balık tutmanın mutluluğunu yaşadı.

'BALIK BOLLUĞU VAR'

Olta balıkçılığı yapan emekli öğretmen Mehmet Dikici, Balık tutmayı özlediğini söyleyerek, " Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır arkadaşlarla görüşmüyorduk, onlarla da bir araya geldik. Bizim kahvehane alışkanlığımız yok. Buraya balık tutmaya geliyoruz. Hem ekmeğimizi kazanıyoruz hem de yiyecek balığımızı yakalıyoruz. Evde durmaktan çok sıkılmıştık. Balık şu anda bol. Balıkta şu anda kıyılama var. Çanakkale'nin her tarafında çipura, mırmır, karagöz gibi her türlü balık çıkıyor. Ben ilk günde karagöz, izmarit yakaladım. Balık bolluğu var" dedi.

Aydın Gürer ise, "Koronavirüs sonrası zevkimiz olan olta balıkçılığına başladık. İki kere attım ve ikisinde de oltamıza balık geldi. Balıklarımız aynı ama biraz daha irileşmiş durumda" diye konuştu.