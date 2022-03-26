Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi - Son Dakika
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Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi

26.03.2022 13:37
Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi

ÇANAKKALE'de, eğlence merkezi sahiplerine yönelik cebir ve şiddet ile yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.

ÇANAKKALE'de, eğlence merkezi sahiplerine yönelik cebir ve şiddet ile yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, M.T, M.A, P.T., B.İ.T., B.Y., M.K., T.H., D.A., T.H., M.F.A., P.A.U. ve A.B.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 52 av tüfeği fişeği, 47 tabanca fişeği, 1 bıçak, 3 bilgisayar, 1 tüfek, 1 ses kayıt cihazı, 2 çek karnesi ve 1 adet senet ele geçirildi. 12 şüpheli, dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.Öte yandan, eğlence mekanlarından birinin önüne, beyaz otomobille gelen şüphelilerden birinin, pompalı tüfekle mekana ateş açtığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi
Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi
Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi - Son Dakika


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