Çanakkale'de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

Çanakkale'de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı
24.03.2021 14:39
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Orman Haftası' kapsamında çam fıstığı, lavanta ve biberiye fidanı dağıtıldı.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Orman Haftası' kapsamında çam fıstığı, lavanta ve biberiye fidanı dağıtıldı. Türkiye'de 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yıldırım Akbulut Meydanı'nda bin 500 çam fıstığı, bin lavanta ve 500 biberiye fidanının dağıtımı yapıldı. Vatandaşların ilgisi nedeniyle 3 bin fidan yarım saat içerisinde tükendi.
Son Dakika 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Mağazalardan çaldığı kıyafetleri internette satan kadın tutuklandı