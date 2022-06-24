Çanakkale 'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaesi sonucu kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Sofular, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de orman yangını (2) - Son Dakika

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